Российского YouTube-блогера избили в кафе

Охранник кафе на горнолыжном курорте Шерегеш избил российского YouTube-блогера Владимира Бондаренко, известного под псевдонимом Вова Ветер. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале со ссылкой очевидцев.

По предварительным данным, конфликт между блогером и охранником произошел в кузбасском кафе «Пуля». Сначала работник заведения брызнул Бондаренко в лицо газовым баллончиком, затем два раза ударил его по ребрам, после чего выволок пострадавшего на улицу.

Позже блогер опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором раскрыл подробности инцидента. По словам Бондаренко, он зашел в кафе и поставил свой термос с чаем на стол, после чего к нему подошел охранник и попросил его убрать. В результате между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

В комментарии «Газете.ру» блогер заявил, что уже написал заявление в полицию. Также Бондаренко пожаловался, что сейчас находится в предынфарктном состоянии. «У меня сломано ребро, мне тяжело дышать, смеяться, чихать. (...) У меня болит голова и шея, болит лицо от газа, глаза, нос дает кровотечение, губы разбиты», — сообщил он. Пострадавший добавил, что в скором времени пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести причиненного вреда.

Ранее сообщалось, что популярный российский блогер и фотограф Арсений Котов был избит жителями Египта и попал в больницу. В посте в Instagram он также рассказал, что после этого нападения его задержала местная полиция.