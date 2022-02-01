Россия призвала США и Украину не нагнетать обстановку в Донбассе

Россия не прекратит попыток убедить Украину и США в том, что необходимо прекратить нагнетать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. С таким призывом выступил руководитель российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, цитату приводит РИА Новости.

«Демонстративное нагнетание истерии вокруг ситуации на Украине при одновременном наращивании поставок англосаксами летального оружия вряд ли содействует дипломатическим усилиям по безукоснительному выполнению Киевом всех его прописанных обязательств как стороны Минских соглашений», — добавил дипломат.

Ряд западных стран действительно предложили Киеву свою военную и финансовую помощь: так, Польша передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), беспилотники и зенитные боеприпасы, а США поставили партию оружия и боеприпасов на 200 миллионов долларов.