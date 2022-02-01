Пентагон анонсировал новые поставки вооружения на Украину

Представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очередная партия только прибыла в пятницу. В ближайшие дни последуют другие», — отметил он. По его словам, на Украине продолжают работать американские военные инструкторы совместно с коллегами из Великобритании и Канады.

28 января США доставили в Киев очередную партию оружия и боеприпасов в рамках пакета военной помощи на 200 миллионов долларов.

Также в числе стран, которые решили передать Украине оружие, оказалась Польша. По словам главы Бюро национальной обороны Польши Павла Солоха, речь идет об оборонительном вооружении.