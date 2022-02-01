Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пентагон анонсировал новые поставки вооружения на Украину

Пентагон: США в ближайшие дни отправят новые партии военной помощи на Украину

Фото: Jason Reed / Reuters

Представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очередная партия только прибыла в пятницу. В ближайшие дни последуют другие», — отметил он. По его словам, на Украине продолжают работать американские военные инструкторы совместно с коллегами из Великобритании и Канады.

28 января США доставили в Киев очередную партию оружия и боеприпасов в рамках пакета военной помощи на 200 миллионов долларов.

Также в числе стран, которые решили передать Украине оружие, оказалась Польша. По словам главы Бюро национальной обороны Польши Павла Солоха, речь идет об оборонительном вооружении.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США подготовили санкции против российских элит и членов их семей
Московская семья пожаловалась на удушье из-за размера ванной в квартире
Пентагон анонсировал новые поставки вооружения на Украину
Артиллеристы ЗВО получили модернизированные гаубицы
Небензя назвал фантазиями информацию о вторжении России на Украину
В России допустил провокации со стороны Украины
Найден способ заставить студентов отказаться от мяса
Проценко объяснил отличие омикрона от других штаммов
В США опровергли планы по ослаблению России
Британцы раскритиковали свою главу МИД за санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter