Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США доставили новую партию военной помощи на Украину. Он заявил об этом в пятницу, 28 января, выступая перед журналистами, передает ТАСС.

Он отметил, что поставки огнестрельного оружия и боеприпасов продолжаются, «очередная партия» была доставлена сегодня.

«В декабре президент [США Джо] Байден одобрил дополнительную военную помощь [Украине] на сумму 200 миллионов долларов, которая включает дополнительные [комплексы] Javelin и другие противотанковые вооружения, гранатометы, большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и другого оборудования», — уточнил Остин.

Ранее в январе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал преждевременным решение США начать эвакуацию семей своих дипломатов на фоне обострения ситуации в приграничных регионах. «Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но все надо делать вовремя и продуманно», — заявил он.

