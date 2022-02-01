Эрдоган увидел плохой знак в конфликте между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не хочет войны между Россией и Украиной, о которой «все время говорят». Он увидел плохой знак для региона в этом конфликте, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ТРТ.

Турецкий лидер отметил, что планирует визит на Украину, где пройдет заседание стратегического совета высокого уровня. После этого он ожидает визита президента России Владимир Путина.

«Мы не хотим такой войны между Россией и Украиной, о которой все время говорят. Это плохой знак для региона. Мы как страна НАТО не хотим этого, мы этого не приемлем», — подчеркнул Эрдоган, добавив, что проблема Турции заключается в необходимости решить ситуацию между Киевом и Москвой.

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что Эрдоган приглашает президентов России и Украины провести переговоры, чтобы обсудить возникшие между странами противоречия. В Кремле сообщили, что предложение турецкой стороны пока не обсуждалось официально, но Москва приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины.

