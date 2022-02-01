Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы самые подорожавшие импортные товары

«Ведомости»: больше всего в 2021 году подорожало пальмовое масло

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Самым подорожавшим в 2021 году импортным товаром с объемом ввоза более миллиарда долларов стало пальмовое масло, пишут «Ведомости». Рост цены на него за 12 месяцев составил 59 процентов — с 0,81 доллара за килограмм до 1,28 доллара.

Также в первую пятерку наиболее подорожавших товаров вошли соевые бобы (рост на 33 процента), мясо и птица (30 процентов), рыба (30 процентов), молоко и молочная продукция (плюс 23 процента к цене 2020 года).

Материалы по теме:
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир» Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир»Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
24 января
Неуловимый Чжао. Как бывший работник «Макдоналдса» заработал миллиарды на криптовалюте и стал богатейшим человеком Азии
Неуловимый Чжао.Как бывший работник «Макдоналдса» заработал миллиарды на криптовалюте и стал богатейшим человеком Азии
19 января

В среднем рост цен на импортируемые продовольственные товары по итогам 2021 года составил 16 процентов — против трех процентов в 2019-м и удешевления на два процента в 2020-м. На продовольствие и сельскохозяйственную продукцию в прошлом году пришлось 3,2 миллиарда долларов поставок из-за рубежа.

По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в 2021 году составила 10,6 процента, что более чем в два раза ниже общемирового показателя в 23 процента.

При этом по словам директора Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марселя Салихова, наиболее заметно в 2021 году выросла доля импорта непродовольственных товаров. В отношении них государству не удалось в полной мере реализовать стратегию импортозамещения.

По итогам 2021 года импортозависимость России в наибольшей мере проявляется в категории непродовольственных товаров, где она составляет 53 процента. Для продовольственных ее уровень равняется 23 процентам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Помощница дочери Назарбаева раскрыла ее местонахождение
В России активизировались «лжеброкеры»
Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о неудачах в работе
Семьи американских дипломатов покинут еще одну восточноевропейскую страну
В российском городе младенец умер после кормления коровьим молоком
Посла Франции выслали из Мали после заявления главы МИД о хунте
Стало известно о намеренном поджоге квартиры в московском районе Чертаново
Новосибирских полицейских поймали на незаконной охоте на косуль
Иностранцы начали избавляться от жилья на Украине из-за риска военного конфликта
Изнасиловавшему несовершеннолетнюю американскому игроку КХЛ предъявили обвинение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter