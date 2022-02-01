Названы самые подорожавшие импортные товары

Самым подорожавшим в 2021 году импортным товаром с объемом ввоза более миллиарда долларов стало пальмовое масло, пишут «Ведомости». Рост цены на него за 12 месяцев составил 59 процентов — с 0,81 доллара за килограмм до 1,28 доллара.

Также в первую пятерку наиболее подорожавших товаров вошли соевые бобы (рост на 33 процента), мясо и птица (30 процентов), рыба (30 процентов), молоко и молочная продукция (плюс 23 процента к цене 2020 года).

В среднем рост цен на импортируемые продовольственные товары по итогам 2021 года составил 16 процентов — против трех процентов в 2019-м и удешевления на два процента в 2020-м. На продовольствие и сельскохозяйственную продукцию в прошлом году пришлось 3,2 миллиарда долларов поставок из-за рубежа.

По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в 2021 году составила 10,6 процента, что более чем в два раза ниже общемирового показателя в 23 процента.

При этом по словам директора Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марселя Салихова, наиболее заметно в 2021 году выросла доля импорта непродовольственных товаров. В отношении них государству не удалось в полной мере реализовать стратегию импортозамещения.

По итогам 2021 года импортозависимость России в наибольшей мере проявляется в категории непродовольственных товаров, где она составляет 53 процента. Для продовольственных ее уровень равняется 23 процентам.

