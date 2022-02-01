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Названы самые дорогие и дешевые российские города для жизни

Росстат: самые высокие цены в России оказались в административном центре Чукотки Анадыре

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Росстат назвал самые дорогие и дешевые российские города для жизни. Об этом сообщает РБК.

Так, в 2021 году из 290 городов и поселков городского типа самые высокие цены оказались в административном центре Чукотки Анадыре, где стоимость установленного набора из 264 видов потребительских товаров и услуг на 57 процентов выше по сравнению со средним значением по России.

Далее следуют населенные пункты Камчатского края и Якутии. По данным Росстата, Москва и Санкт-Петербург не вошли в первую десятку городов.

Дешевле всего наиболее представительные в потреблении товары и услуги стоят в Назрани и других городах Ингушетии, в чувашском Канаше, а также населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. Отмечается, что в Назрани стоимость товаров и услуг на 25 процентов дешевле, чем в среднем по России.

Ранее специалисты Финансового университета при правительстве России назвали города с самым высоким качеством жизни. По данным исследования, среди российских городов с населением более 250 тысяч человек в списке лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир.

Марина Совина
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