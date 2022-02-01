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Объяснен космологический парадокс напряжения Хаббла

Ученые Китая объяснили напряжение Хаббла существованием гигантских возмущений во Вселенной

Фото: Globallookpress.com

Ученые Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук предложили объяснение так называемому напряжению Хаббла, то есть парадоксу, который заключается в том, что скорость расширения Вселенной, измеренная локально, больше, чем это следует из наблюдений микроволнового фона. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.

Согласно гипотезе, составляющей основу стандартной космологии, Вселенная изотропна и однородна на больших расстояниях. Однако наблюдения выявляют значительные отклонения от изотропии: например, распределение вещества в одном направлении оказывается больше, чем в другом. Кроме того, постоянная Хаббла, указывающая на скорость расширения Вселенной, также демонстрирует разницу между локальным и глобальным масштабом.

Исследователи полагают, что наблюдаемые отклонения от изотропии можно объяснить существованием гигантских космических возмущений, длина волны которых превышает размер космологического горизонта — максимального расстояния, которое мог пройти свет с момента возникновения Вселенной. Эти возмущения назвали модами супергоризонта (англ. superhorizon modes), которые ориентированы в одном направлении и не подчиняются стандартной космологии.

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Александр Еникеев
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