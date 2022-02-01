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Покупающих жилье в новостройках россиян избавят от переплат по ипотеке

«Известия»: Минфин хочет отменить двойное подписание закладной для покупателей новостроек

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

Минфин России хочет отменить двойное подписание закладной по кредиту до и после оформления права собственности на квартиру в новостройке и освободить таким образом россиян от переплат по ипотеке. Ведомство должно разработать соответствующий законопроект и в ноябре внести его в Госдуму. Об этом во вторник, 1 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.

Суть законопроекта заключается в том, чтобы дольщики, которые одновременно являются заемщиками по ипотечному кредиту при оформлении жилья в собственность, не подписывали новую закладную. Однако поскольку новый дом не проходил независимую оценку, размер которой нужно указывать в закладной, ее по-прежнему придется делать (один раз), сказали в Минфине.

В ведомстве пояснили, что изменения позволят сократить расходы кредиторов и заемщиков, ускорить рефинансирование ипотеки и повысить объемы секьюритизации, а в целом — значительно упростят оборот закладных на рынке ипотечного кредитования.

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Как отметила в беседе с изданием замглавы ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова, сейчас банки вправе требовать от покупателей новостроек дважды оформлять закладную — сначала на этапе покупки, а затем при оформлении квартиры в собственность, что чревато для заемщиков потерей времени и дополнительными затратами на оценку.

По мнению экспертов, предлагаемые изменения должны повысить привлекательность приобретения строящегося жилья с использованием ипотеки, так как процесс будет упрощен за счет избавления заемщиков от лишних бюрократических процедур и снижения их возможных затрат. Покупатели смогут оформлять закладную на этапе покупки квартиры по договору долевого участия, а после оформления ее в собственность изменения произойдут автоматически, добавила Решетникова.

Ранее юрист Тимур Матвеев напомнил россиянам о рисках при покупке апартаментов. По словам эксперта, важно убедиться, что покупатель приобретает не долю в праве собственности, а отдельное помещение. При решении таких вопросов Матвеев рекомендует обращаться к юристам и агентам по недвижимости, которые проверят сделку, — иначе есть риск лишиться и апартаментов, и денег. Если позднее будет установлено, что здание построено незаконно, то дом могут снести.

Марина Совина
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