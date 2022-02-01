Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России появится новая воинская часть с «Искандерами»

«Известия»: до конца 2022 года в ВВО могут сформировать воинскую часть с ОТРК «Искандер-М»

Фото: MOD Russia / globallookpress.com

В Восточном военном округе (ВВО) планируют сформировать новую бригаду с оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

Источник отметил, что новое формирование с комплексами «Искандер» может появиться до конца года. Если в оборонном ведомстве примут принципиальное решение, в ВВО сформируют новую бригаду.

Материалы по теме:
Новая гонка вооружений Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Новая гонка вооруженийПутин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
23 августа
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он предположил, что комплексы «Искандер-М» станут оперативным резервом, который позволит усилить войска в отдельных районах.

Военные получат комплексы с аэробаллистическими и крылатыми ракетами. Дальность боеприпасов «Искандера-М» достигает 500 километров, а скорость полета на финальном участке приближается к гиперзвуковой.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что округ усилят двумя дивизионными комплектами комплексов «Искандер-М».

В ноябре «Военно-промышленный курьер» сообщил о завершении перевооружения ракетных частей Сухопутных войск России. В публикации отметили, что войска ЗВО с новыми комплексами получили возможность поражать объекты в Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Штамм коронавируса «стелс-омикрон» оказался заразнее обычного омикрона
Опубликованы уникальные снимки Ельцина 70-х годов
Россиянам позволят проверять жилье на аварийность перед покупкой
Орнелла Мути заявила о желании стать гражданкой России
Звезда YouTube Джейк Пол обвинил Нурмагомедова во лжи
Девочка бросила в море послание в бутылке и получила ответ через 25 лет
Привлекательная тиктокерша смыла макияж и осталась полной бородатой девушкой
В России произошел всплеск продаж туристических путевок за рубеж
Москвичам пообещали аномальную температуру в феврале
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях Союзного государства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter