В России появится новая воинская часть с «Искандерами»

В Восточном военном округе (ВВО) планируют сформировать новую бригаду с оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

Источник отметил, что новое формирование с комплексами «Искандер» может появиться до конца года. Если в оборонном ведомстве примут принципиальное решение, в ВВО сформируют новую бригаду.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он предположил, что комплексы «Искандер-М» станут оперативным резервом, который позволит усилить войска в отдельных районах.

Военные получат комплексы с аэробаллистическими и крылатыми ракетами. Дальность боеприпасов «Искандера-М» достигает 500 километров, а скорость полета на финальном участке приближается к гиперзвуковой.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что округ усилят двумя дивизионными комплектами комплексов «Искандер-М».

В ноябре «Военно-промышленный курьер» сообщил о завершении перевооружения ракетных частей Сухопутных войск России. В публикации отметили, что войска ЗВО с новыми комплексами получили возможность поражать объекты в Европе.