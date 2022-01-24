Комплексы «Искандер-М» поступят в войска ЦВО

В 2022 году в подразделения Центрального военного округа (ЦВО) поступят оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М». Об усилении войск сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, передает РИА Новости.

«Ракетные войска и артиллерия округа усилятся двумя дивизионными комплектами "Искандер-М"», — сообщил Лапин.

Командующий войсками ЦВО отметил, что в 2022 году округ получит более 1300 единиц новых и модернизированных образцов военной техники и вооружения. Это позволит завершить оснащение двух зенитно-ракетных полков и семи подразделений современной техникой.

В ноябре издание «Военно-промышленный курьер» сообщило о возможности российских ОТРК «Искандер-М» поражать объекты на большом расстоянии. В публикации отметили, что поступление ОТРК на вооружение 448-й ракетной бригады Западного военного округа позволит поражать объекты на территории Европы.

В июне источники в оборонном ведомстве сообщили, что ОТРК «Искандер» оснастят новыми стелс-ракетами. Боеприпас сможет уходить от противоракет противника и наносить удары с особой точностью.