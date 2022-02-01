Россиянин получил срок за забитую до смерти сиделку матери

В Свердловской области 30-летнего россиянина, забившего до смерти сиделку матери, осудили на девять с половиной лет колонии строгого режима. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в ночь на 11 мая 2021 года, находясь в квартире города Ивдель, мужчина поссорился с ухаживавшей за его матерью женщиной. Он схватил ее за волосы, вытащил на лестничную клетку и там начал избивать ногами, нанося удары по голове и телу. В результате женщина скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Ранее осужденный уже получал срок за тяжкое преступление.

11 января сообщалось, что в Кемеровской области 34-летнего россиянина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство 48-летнего соседа кочергой.