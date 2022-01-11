Россиянин забил до смерти соседа кочергой и получил срок

В Кемеровской области 34-летнего россиянина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство 48-летнего соседа. Об этом во вторник, 11 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, ЧП произошло в городе Белове, когда мужчина употреблял спиртные напитки вместе с соседом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, россияне поссорились, в результате чего один из них сначала ударил соперника кулаком в лицо, а затем нанес ему сильный удар по голове кочергой.

Пострадавший сумел подняться и выйти из дома обидчика. Позже родные обнаружили избитого лежащим дома без сознания и вызвали скорую помощь. СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

12 декабря 2021 года сообщалось, что в Хабаровском крае задержали двух российских школьниц, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера.