Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о резком похолодании. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к концу недели температура воздуха в столице опустится на 6-8 градусов. В ночь на субботу морозы будут достигать уже 14 градусов.

«Если в первый день февраля в Москве, например, температура будет на 9 градусов выше нормы, то уже к концу недели температурный фон будет около нормы. Вот так резко, хоть назвать это холодной погодой, конечно, нельзя», — отметил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупреждал о том, что с 30 января циклон принесет опасную погоду в ряд регионов. Ожидаются сильные осадки, ветер, метели и снегопады.

