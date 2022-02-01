В Москве 18-летняя девушка ударила ножом в грудь знакомого мужчину

В Москве в ходе ссоры 18-летняя девушка воткнула нож в грудь знакомому мужчине — он выжил, пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел 30 января в квартире на Комсомольском проспекте. Между молодой москвичкой и 43-летним мужчиной вспыхнул конфликт, в какой-то момент девушка схватила нож и нанесла несколько ударов в грудь знакомому.

Мужчина был госпитализирован в одну из столичных больниц, а с девушкой в настоящий момент работают правоохранители. Данных о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее сообщалось, что российского военного убили на танцах в клубе Выборга: между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой военный был ранен ножом в грудь. Позже полиция задержала подозреваемого