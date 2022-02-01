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Возлюбленный Волочковой назвал причину расставания с балериной

Сергей Кузнецов подтвердил расставание с балериной Анастасией Волочковой

Фото: @volochkova_art

Сергей Кузнецов, бывший возлюбленный Анастасии Волочковой, в своем Instagram-аккаунте назвал причиной их расставания непростительные поступки балерины. Его слова приводит Starhit.

Мужчина подтвердил разрыв с артисткой. При этом он не пояснил, что именно не устроило его в поведении Волочковой.

«Да, мы расстались. Я вчера еще написал ей об этом. Просто хочу сказать, что человек совершил такие поступки, которые не прощаю. Поэтому и сообщил, что мы расстаемся. А сегодня увидел человека, изображающего жертву», — сказал Кузнецов.

Ранее о расставании заявила сама Волочкова. «Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу», — написала балерина.

Она познакомилась с Кузнецовым на съемках шоу «Давай поженимся!» Вскоре после начала отношений пара вместе отправилась на Мальдивы.

В ходе программы «Пусть говорят» стало известно, что новый возлюбленный балерины Кузнецов объявлен в розыск за террористический акт на Украине. Мужчина признался, что участвовал в организации митингов, однако Волочкова встала на его защиту и отметила, что на любого человека можно найти компромат.

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Евгений Шульгин
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