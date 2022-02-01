Российская компания подорожала в 1,5 раза за утро

Акции энергетической компании «Квадра» утром 1 февраля подорожали более чем в 1,5 раза, свидетельствуют данные Мосбиржи. Рост обусловлен заявлением группы «Онэксим», принадлежащей российскому миллиардеру Михаилу Прохорову, о продаже предприятия структуре госкомпании «Росатом».

В моменте бумаги «Квадры» дорожали на 50 процентов — в 10:08 по московскому времени они торговались по 0,012125 рубля за бумагу (плюс 51,6 процента по сравнению с предыдущим закрытием). К моменту публикации новости стоимость акций скорректировалась до 0,011550 рубля за бумагу (плюс 42,95 процента).

«Росатом» сообщил, что подконтрольная ему компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) купила у Михаила Прохорова генерирующее предприятие 31 января. Стороны подписали договор о продаже 82,47 процента уставного капитала «Квадры».

Сумма сделки не раскрывается, но в ноябре источники «Интерфакса» сообщили, что при обсуждении сделки фигурировала сумма не менее 25 миллиардов рублей. Прохоров купил контрольный пакет в «Квадре» в 2008 году за 26 миллиардов рублей, а сейчас капитализация компании составляет 22,21 миллиарда рублей. Бизнесмен пытался продать компанию в течение нескольких лет.