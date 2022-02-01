Дочерняя компания «Росатома» купила контрольный пакет акций «Квадры»

Компания «Русатом Инфраструктурные решения» («РИР», входит в «Росатом») купила 82,47 процента акций российской энергетической компании «Квадра» у компании «Онэксим». Договор был подписан 31 января в Москве, сообщает портал атомной отрасли «Страна Росатом».

Генеральный директор дочерней компании «Росатома» Ксения Сухотина заявила, что «РИР» управляет теплоэнергетическим комплексом «Росатома», а также реализует комплексные проекты развития систем ресурсоснабжения в городах атомной отрасли.

«В свою очередь, многие регионы, в которых работает "Квадра", являются партнерами госкорпорации, а в трех из них расположены объекты атомной промышленности. Объединение наших компетенций в структуре "Росатома" позволит добиться явного синергетического эффекта, выраженного в повышении эффективности и качества теплоснабжения потребителей, расширении инструментов клиентского сервиса, возможности запуска совместно с регионами проектов комплексного развития территорий», — говорится в заявлении Сухотиной.

В тексте уточняется, что «Квадра» работает в десяти областях Центрального федерального округа: Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей.