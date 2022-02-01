Латвия продлила режим ЧС в приграничных с Белоруссией районах

Правительство Латвии до 10 мая продлило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в приграничных с Белоруссией районах. Об этом 1 февраля сообщает Delfi.

Режим ЧС будет по-прежнему действовать в Даугавпилсе, Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, постановил кабинет министров. Расходы на это составят 3,8 миллиона евро.

По данным МВД, с 20 августа 2021 года по 20 января 2022-го за попытку незаконного пересечения границы были задержаны 4 962 человека. При этом с середины декабря число нарушителей выросло. Они пытаются прорваться через кордон небольшими группами несколько раз в день и в разных местах. В этот период были задержаны 2043 нелегальных мигранта.

Латвия ввела режим ЧС в августе из-за наплыва нелегальных мигрантов. Режим ЧП в приграничных с Белоруссией районах был введен и в Польше.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался после того, как в мае 2021 года президент Александр Лукашенко на фоне очередного конфликта с Западом пригрозил ослабить контроль за потоками мигрантов из Ближнего Востока и наркотрафиком. Ситуация обострилась в середине декабря.