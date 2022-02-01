Посла Франции выслали из Мали после заявления главы МИД о хунте

Власти Мали признали комментарии министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана возмутительными и выслали французского посла из страны. Как уточняет «Би-би-си», дипломату дали 72 часа на выезд, затем он был отозван МИД.

Решение было принято после того, как глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан на прошлой неделе заявил, что военная хунта захватила власть в правительстве Мали незаконно. Ле Дриан в прошлом также обвинял власти Мали в том, что бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера «помогают хунте в обмен на ресурсы».

14 января глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что правительство страны решило завершить свое участие в европейской контртеррористической операции Takuba, которая проводилась в Мали, из-за прибытия туда бойцов ЧВК Вагнера.

Ранее французские власти (фактически под их руководством проводится военная кампания — прим. «Ленты.ру») признались, что ряд стран-участниц операции Takuba крайне обеспокоены присутствием ЧВК Вагнера на территории Мали. При этом силы Takuba состоят из военных 14 европейских стран, которые предоставляют оружие, логистическую и тактическую поддержку, а также работают наряду с региональными силами.

Наемники ЧВК Вагнера помогают правительственным войскам Мали бороться с радикалами-исламистами. Тем же с 2012 года занимается Франция во главе европейской военной коалиции.