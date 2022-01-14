Швеция выведет свои войска из Мали из-за ЧВК Вагнера

Правительство Швеции решило завершить свое участие в европейской контртеррористической операции Takuba, которая проводилась в Мали, из-за прибытия туда бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В течение 2022 года оттуда выведут шведских военных, сказала глава МИД Швеции Анн Линде. Цитату приводит Reuters.

«Мы знаем, что там действуют вагнеровцы, если их влияние на обстановку [в Мали] усилится, мы не сможем оставлять там столько военных», — признала министр. По ее словам, прибытие бойцов на помощь официальным властям недопустимо, у этого «будут последствия».

Ранее французские власти (фактически под их руководством проводится военная кампания) признались, что ряд стран-участниц операции Takuba крайне обеспокоены присутствием ЧВК Вагнера на территории Мали. При этом силы Takuba состоят из военных 14 европейских стран, которые предоставляют оружие, логистическую и тактическую поддержку, а также работают наряду с региональными силами.

Наемники ЧВК Вагнера будут помогать правительственным войскам Мали воевать с радикалами-исламистами. Тем же с 2012 года занимается Франция во главе европейской военной коалиции.