В России проиндексировали материнский капитал

В России вступил в силу закон, согласно которому индексация материнского капитала проводится по фактической инфляции, а не прогнозируемой. В 2022 году маткапитал проиндексируют на 8,4 процента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При рождении первого ребенка выплата вырастет с почти 484 тысяч рублей до 524 тысяч. На второго и последующих детей размер маткапитала увеличивается до более чем 693 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты семьям с детьми, людям с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве, и ветеранам вырастут на 8,4 процента, что соотносится с инфляцией за прошлый год. Согласно новому закону, размер материнского капитала должен будет пересматриваться ежегодно с 1 февраля 2022-го исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством.

Индексировать размер материнского капитала по фактической инфляции, а не ожидаемой, предложил президент России Владимир Путин. Глава государства пояснил, что высокие темпы роста потребительских цен в стране «бьют» по менее обеспеченным группам населения. В 2022 году выплаты получат более миллиона семей с детьми, добавил он.

Пересмотр размера выплат в сторону увеличения российские власти начали на фоне рекордного за последние годы роста цен. Социальные пенсии для неработающих пенсионеров должны были вырасти на 5,9 процента, но фактичная инфляция оказалась на уровне 8,4 процента. В связи с этим после утверждения поправок в бюджет пенсии выросли на 8,6 процента (чуть выше уровня инфляции), причем с 1 января. В феврале пожилые россияне получат пособия сразу за два месяца.