Польша и Украина заговорили о новом газопроводе

Власти Польши и Украины активно обсуждают строительство нового газопровода, с помощью которого можно будет резко увеличить поставки топлива в восточном направлении уже в недалеком будущем. Об очередном разговоре на эту тему на брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

Он напомнил, что Украина уже получает газ с польского направления, но пока речь идет о небольших объемах в рамках краткосрочных поставок. Проекту расширения пропускной способности уже несколько лет. Чтобы реализовать планы, необходимо создание 110 километров нового трубопровода на украинской стороне и интерконнектора.

Ранее 1 февраля польский нефтегазовый концерн PGNiG заявил о закупке второй партии сжиженного газа из США для украино-американской компании Energy Resources of Ukraine (ERU).

Газовоз придет в СПГ-терминал в Свиноуйсьце в конце февраля. Поставки на Украину начнутся в марте. Они позволят частично компенсировать отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ), заполненность которых опустилась до многолетнего минимума.

На 30 января, по данным Gas Infrastructure Europe, в хранилищах осталось 11,4 миллиарда кубометров газа. Это на 46,3 процента (на 9,8 миллиарда кубометров) ниже показателя прошлого года и на 3,9 миллиарда меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года. Впрочем, министр энергетики республики Герман Галущенко утверждает, что страна сумеет пройти зимний период без перебоев с газом.