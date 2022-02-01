Польша закупила американский газ для Украины

Польская нефтегазовая компания PGNiG объявила о покупке второй партии сжиженного природного газа (СПГ) для поставки его на Украину в рамках сотрудничества с украино-американской компанией Energy Resources of Ukraine (ERU). Газовоз прибудет в СПГ-терминал в Свиноуйсьце в конце февраля, поставки начнутся в марте, говорится в сообщении на сайте концерна.

Первая подобная сделка состоялась в ноябре 2019 года. В PGNiG отметили, что поставки на Украину стали возможны благодаря инвестициям в газовую инфраструктуру в последние годы, которые помогли укрепить энергетическую безопасность региона.

Управляющий партнер ERU Ярослав Мудрый подчеркнул, что новая партия СПГ из США поддержит газовый рынок республики и обеспечит устойчивость поставок потребителям в оставшиеся месяцы отопительного периода. По его словам, сделка проводится в рамках поддержки энергетической независимости Украины.

Сотрудничество PGNiG и ERU началось в августе 2016 года. Тогда на украинский рынок была поставлена первая партия газа от польского концерна. Помимо сотрудничества в области закупок топлива в августе 2021 года компании начали разведку и добычу углеводородов в западной части Львовской области.

По состоянию на 25 января заполненность украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) упала до 11,8 миллиарда кубометров, что на 45,4 процента ниже, чем годом ранее в ту же дату. К этому моменту Украина отобрала весь закачанный летом газ и приступила к использованию резерва. Тем не менее министр энергетики Герман Галущенко утверждает, что страна готова завершить зимний период, перебоев с поставками угля и газа не предвидится.