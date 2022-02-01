К бывшему руководителю «Нафтогаза» пришли с обыском

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины 1 февраля пришли с обысками к бывшему руководителю «Нафтогаза» Андрею Коболеву, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

На данный момент о причинах обыска неизвестно. Они идут по месту работы и месту жительства экс-руководителя компании, отмечают источники. 28 апреля 2021 года кабмин Украины уволил Коболева с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Его кресло занял Юрий Витренко.

Ранее Коболев заявил, что Украина будет вынуждена воровать российский газ из транзитного потока, если «Нафтогаз» не обеспечит его достаточный импорт и запасы. По его мнению, потребление газа украинцами достигнет показателей февраля 2020 года. В этом случае «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импорта из Евросоюза.

Заявка «Газпрома» на транзит через Украину по состоянию на 1 февраля составила 108 миллионов кубометров. Это в два раза больше средней прокачки за январь.