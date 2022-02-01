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Поставки российского газа за рубеж рухнули в два раза

«Газпром» поставил 11,4 млрд кубометров газа в страны дальнего зарубежья в январе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Газпром» в январе экспортировал в страны дальнего зарубежья 11,4 миллиарда кубометров газа, что на 41,3 процента меньше, чем за тот же период 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Несмотря на то, что поставки российского газа рухнули почти в два раза, в «Газпроме» отметили, что «продолжают поставлять топливо согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами». В некоторые страны экспорт вырос — в Болгарию на 20,6 процента, в Боснию и Герцеговину на 12,9 процента. Увеличились поставки и в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

На 30 января объем газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27,2 процента меньше прошлогоднего уровня. Отобран уже 81 процент от объема, закачанного в летний период. Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 11,4 миллиарда кубометров, что на 46,3 процента ниже показателя прошлого года.

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Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания увеличила на 3,2 процента (на 1,1 миллиарда кубометров). За январь «Газпром», по предварительным данным, добыл 47,4 миллиарда кубометров газа. Это на 0,5 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году.

Заявка «Газпрома» на транзит через Украину по состоянию на 1 февраля составила 108 миллионов кубометров. Это в два раза больше средней прокачки за январь.

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Платон Щукин
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