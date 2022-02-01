Названы преимущества российской экономики перед угрозой санкций

У российской экономики есть определенные преимущества на фоне угрозы санкций, в частности, речь идет о сравнительно низком государственном долге, заявила на пресс-брифинге экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец, передает корреспондент «Ленты.ру».

Уровень госдолга составляет меньше 20 процентов ВВП — это один из самых низких показателей среди развивающихся рынков и самый низкий для стран-экспортеров нефти, пояснила Донец.

Как следует из презентации аналитика, чувствительность российской экономики к внешним факторам существенно снижена. По словам Донец, в целом готовящиеся санкции против России можно разделить на «маловероятные» и «нестрашные». В первую очередь их последствием станет отток капитала, указала аналитик.

Речь может идти о сумме от 30 миллиардов долларов, которая в значительной степени придется на фондовый рынок. Сопоставимый отток отмечался и в худшие годы, такие как кризисные 2008-й или пандемийный 2020-й.

Готовящиеся ограничения против России Запад связывает с якобы запланированным российским вторжением на Украину, Москва обвинения отвергает. США заявляют, что готовят серьезный удар по российской экономике, обсуждаются меры, которые могут нанести урон банковской системе. На фоне геополитической напряженности российский фондовый рынок в начале января пережил серьезное падение.