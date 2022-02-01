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В России выросли социальные выплаты и пособия

В России с 1 февраля увеличили размер социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4%

Фото: pixabay.com

C 1 февраля в России выросла часть социальных выплат, пособий и компенсаций.

Так, сообщили в Минтруда, размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля увеличен до 524,5 тысячи рублей, а выплата на второго ребенка увеличится до 693,1 тысячи рублей при условии, что семья не получала ее на первого ребенка. В противном случае родители получат 168,6 тысячи рублей. Во всех случаях размер индексации материнского капитала с 1 февраля составит 8,4 процента, что выше, чем изначально предполагалось.

Кроме того, более чем на тысячу рублей увеличен размер пособия при рождении ребенка — до 19 981 рубля. Пособие полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода, а также не зависит от того, кем работают родители и работают ли они вообще. Если в семье родилось сразу несколько детей, пособие выплатят на каждого из них.

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Индексация коснулась и пенсий, соответствующий закон об их повышении на 8,6 процента подписал ранее президент Владимир Путин. Предполагается, что индексация пенсий пройдет задним числом, с 1 января текущего года. В феврале пожилые россияне получат проиндексированные выплаты сразу за два месяца. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, средний размер пенсии после изменений в 2022 году составит 18 984 рубля.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России заработает налог на банковские вклады, вырастут единовременные выплаты на усыновление, появится гарантия несгораемой суммы на счете должников и защита от покупки аварийного жилья.

Марина Совина
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