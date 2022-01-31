Россиян предупредили об изменениях в стране с 1 февраля

С 1 февраля в России произойдет ряд законодательных изменений. В частности, вырастут материнский капитал и пенсии, а также заработает налог на банковские вклады и появится гарантия несгораемой суммы на счете должников и защита от покупки аварийного жилья. Подробнее изменения перечислены в материале «Ленты.ру».

Материнский капитал вырастет больше, чем планировалось

С 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 524,5 тысячи рублей. Выплата на второго ребенка увеличится до 693,1 тысячи рублей, однако такую сумму получат те, кому не выплатили маткапитал на первого ребенка. В противном случае родители получат 168,6 тысячи рублей.

Пенсии вырастут на 8,6 процента

Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, предполагает, что индексация пенсии пройдет задним числом, с 1 января 2022 года. Первый вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков заявил, что после изменений средний размер пенсии в России составит 18 984 рубля.

18 984 рубля составит средний размер пенсии в России

Пособие при рождении ребенка также изменится

Более чем на тысячу рублей изменится размер пособия при рождения ребенка. Оно вырастет до 19 981 рубля. Отмечается, что выплаты будут получать все российские семьи вне зависимости от работы и уровня дохода.

Размер декретных выплат проиндексируют

С 1 февраля максимальная сумма декретных выплат составит 360 164 рубля за 140 дней. Кроме того, пособие по уходу за первым ребенком также вырастет с 7 493 до 31 282 рублей.

Жены и дети призывников начнут получать пособия

Беременные супруги призывников с 1 февраля начнут получать единовременные выплаты в размере 32 420 рублей. Мать или опекун ребенка призывника получат 13 895 рублей.

Вырастут единовременные выплаты на усыновление

С февраля 2022 года максимальная выплата, которая положена усыновителям ребенка старше семи лет или с ограничениями по здоровью, достигла 156 429 рублей.

Начнет действовать налог на банковские вклады

Закон о налогообложении доходов владельцев банковских вкладов, который приняли еще в 2020 году, заработает с 1 февраля 2022. Речь идет о процентах, которые превышают определенную сумму. Ее будут рассчитывать ежегодно по формуле: один миллион рублей, умноженный на ключевую ставку Центробанка, действующую на 1 января налогового периода (календарного года).

Размер не подлежащей налогообложению суммы процентов за 2021 год составляет 42,5 тысячи рублей. Налог необходимо выплатить до 1 декабря 2022 года.

Появится гарантия несгораемой суммы для должников

Вступивший в силу закон гарантирует должникам несгораемый остаток от зарплаты или пенсии, который будет сохраняться на картах. Он будет равняться размеру прожиточного минимума. Это не коснется только тех, кто платит алименты.

Начнет действовать защита от покупки жилья в аварийных домах

С 1 февраля информацию о том, что дом находится в аварийном состоянии, начали включать в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Согласно регулирующему этот процесс закону, в России заработает механизм информирования покупателей об аварийном состоянии домов.

Изменится ГОСТ похорон в братских могилах

По новому ГОСТу изменится порядок срочного захоронения в братских могилах трупов людей и животных, которые погибли в ходе военных конфликтов или в результате ЧС в мирное время. Теперь будет необходимо учитывать правила застройки, расстояние до жилых домов, рельеф местности, а также расположение источника водоснабжения и другое.