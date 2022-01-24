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Ряд россиян обяжут заплатить налог по вкладам

РБК: налог на вклады более миллиона рублей заплатят россияне с депозитом от 700 тысяч

Фото: Pixabay

Налог на вклады более одного миллиона рублей расширяет свое действие в 2022 году. Его обяжут заплатить ряд россиян с меньшими сбережениями, передает РБК.

Новый налог

Согласно расчетам РБК, налог на вклады более миллиона рублей заплатят граждане с депозитами от 700 тысяч рублей, если они заработали более 42,5 тысяч рублей на процентах. Российское законодательство не облагает налогом сумму доходов, которая формируется в результате умножения ключевой ставки Центрального банка страны на начало года — 4,25 процента — на миллион рублей.

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Однако ставка Центробанка увеличилась вдвое, что повлекло за собой рост процентных ставок и по банковским депозитам. Поэтому вкладчиков по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей могут обязать выплатить налог, объяснила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

Если россиянин отдал на единственный с начала 2021 года вклад 710 тысяч рублей под 4,5 процента и в августе перенес средства под восемь процентов, то он мог получить за год 42,85 тысячи рублей. Это означает, что ему придется выплатить налог 13 процентов с 350 рублей, или 45,5 рубля.

Размер необлагаемого дохода

В конце декабря 2021 года стало известно, что в России вырастет не облагаемый налогом доход по вкладам. В 2021 году он составлял 42,5 тысячи рублей, но из-за повышения ЦБ ключевой ставки до 8,5 процента годовых объем прибыли граждан увеличится в два раза.

85тысяч рублей
составит не облагаемый налогом доход по вкладам в 2022 году

Старший менеджер, консультант в области налогообложения физических лиц PwC в России Елизавета Михалкина объясняла, что с 2022 года налоги по вкладам станут определяться из совокупности полученных процентов. По ее словам, отличие между налогообложением процентов по банковским вкладам в 2021 и 2022 годах заключается только в изменении размера необлагаемого процентного дохода.

Налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как один миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января налогового периода (календарного года)

Елизавета МихалкинаСтарший менеджер, консультант в области налогообложения физических лиц PwC

Прогноз по ставке

В конце 2021 года банки России заявили об отсутствии ожиданий двузначной ставки по вкладам. Представители кредитных организаций заявили, что резких изменений в этом вопросе не будет. Постепенный рост ставки будет сохраняться в течение одного-двух месяцев и станет более десяти процентов при учете дополнительных опций и акций в 2022 году.

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При этом директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК Альфа-Капитал Владимир Брагин спрогнозировал, что что ставки по вкладам станут расти медленнее, чем ключевая ставка ЦБ. Действия регулятора способны замедлить инфляцию, что приведет к снижению ключевой ставки.

Брагин заключил, что стабилизация ситуации с инфляций в стране напрямую повлияет на ставку по вкладам и кредитам. Если экономическая обстановка улучшится, то шанс уменьшения ставок станет крайне высоким.

Ключевая ставка

17 декабря Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5 процента. Это стало седьмым увеличением показателя с марта прошлого года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что без повышения ставки инфляция была бы на треть выше.

Ранее в России предложили создать особые вклады для малообеспеченных граждан. Об этом заявила зампред Центробанка Ольга Полякова. Ставка такого вклада будет зависеть от ключевой ставки ЦБ или уровня инфляции.

Марина Совина
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