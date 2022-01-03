Россиянам рассказали об изменении налога на вклады

Старший менеджер, консультант в области налогообложения физических лиц PwC в России Елизавета Михалкина в беседе с агентством «Прайм» рассказала россиянам об изменении налога на вклады с 1 января 2022 года.

По ее словам, с этого года налоговая база определяется, исходя из суммы фактически полученных процентов, кроме процентов по счетам эскроу и по рублевым счетам со ставкой не более одного процента.

«Налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как один миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января налогового периода (календарного года)», — пояснила финансист.

Также она подчеркнула, что с учетом текущего значения ключевой ставки, процентный доход по вкладам за прошлой год, не облагаемый налогами, составил 42,5 тысячи рублей.

Кроме того, разница между налогообложением процентов по банковским вкладам в 2021 году и 2022-м сводится только к корректировке суммы необлагаемого процентного дохода. Так, проценты по вкладам в зарубежных банках продолжать облагаться в полном объеме.

Ранее сообщалось, что россияне с 2022 года начнут платить налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей. Налог будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам и остаткам на счетах в российских банках, превышающей доход, рассчитанный по формуле (один миллион рублей умножить на ключевую ставку Центробанка на начало налогового периода).