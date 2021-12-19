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Российские банки заявили об отсутствии ожиданий двузначной ставки по вкладам

Опрос РИА Новости: банки РФ не ожидают повышения ставки по вкладам до двузначных цифр

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Российские банки после повышения ключевой ставки Центробанка до 8,5 процента заявили об отсутствии ожиданий по достижению двузначных цифр ставки по вкладам. Это следует из опроса, проведенного РИА Новости.

Средняя ставка максимальная ставка по вкладам выросла в России с 7,21 до 7,38 процента по итогам первой декады декабря. Повышение ключевой ставки ЦБ означает продолжение роста ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам в ближайшие недели.

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17 декабря

«Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9 процентов годовых, но еще до Нового года, с учетом предпраздничных предложений, может повыситься до 9,5 процента и более», — отметили в ВТБ.

Представители банков полагают, что резких изменений ставок не предвидится, плавный рост продлится в течение одного-двух месяцев, и превысит 10 процентов только с учетом дополнительных опций и акций в 2022 году.

Ранее стало известно, что с 2022 года россияне, имеющие вклады в банках на сумму свыше одного миллиона рублей, должны будут платить налог в том случае, если их процентный доход окажется больше 85 тысяч рублей.

17 декабря ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5 процента годовых, увеличив таким образом не облагаемый налогом доход со вкладов в 2022 году с 42,5 до 85 тысяч рублей.

Марина Совина
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