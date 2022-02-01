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Украина объявила о газовом прорыве

Глава Оператора ГТС Украины Макогон заявил о возможности физического транзита из Венгрии

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины впервые в истории смог получить газ из Венгрии с помощью физического, а не виртуального реверса. Об этом на своей странице в Facebook объявил глава компании Сергей Макогон.

По его словам, прорыв в вопросе поставок газа из Европы стал возможен после технических мероприятий на трубопроводе. Венгерское направление для ГТС стало вторым после Словакии, которое может обеспечить страну газом даже на случай остановки транзита. Теперь трейдеры смогут организовывать поставки сжиженного газа из терминала в Хорватии.

Под виртуальным реверсом подразумевается отбор российского газа, идущего в направлении Европы, на территории Украины по контракту с покупателем. На него Киев перешел после того, как в 2015 году прекратил закупку российского газа по прямым контрактам.

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Объявление Макогона о сотрудничестве с Венгрией совпало по времени с днем визита премьер-министра республики Виктора Орбана в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. При этом венгерская сторона не скрывает, что в ходе переговоров намерена добиться увеличения поставок газа по приемлемым ценам.

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Платон Щукин
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