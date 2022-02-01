Раскрыты темы предстоящих переговоров Путина и премьера Венгрии

В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые пройдут во вторник, 1 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе переговоров политики планируют вопросы дальнейшего развития двусторон­него сотрудничества в торгово-экономической, энергетичес­кой и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, Путин и Орбан намерены обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности в Европе.

Ранее МИД России подтвердил встречу главы ведомства Сергея Лаврова с его венгерским коллегой Петером Сийятро 1 февраля. До этого Сийярто анонсировал обсуждение вопроса о расширении газового контракта в ходе визита в Россию премьера страны Виктора Орбана. Он отметил, что Венгрии было бы очень выгодно увеличить объемы газовых поставок в рамках долгосрочного контракта.

