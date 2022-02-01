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МИД России подтвердил встречу Лаврова и Сийятро

МИД России: Сергей Лавров встретится с венгерским коллегой Петером Сийятро 1 февраля

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) России подтвердило встречу главы ведомства Сергея Лаврова с его венгерским коллегой Петером Сийятро во вторник, 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник намерен встретиться с главой МИД Венгрии Петером Сийярто», — заявили на Смоленской площади.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал обсуждение вопроса о расширении газового контракта в ходе визита в Россию премьера страны Виктора Орбана 1 февраля. «Мы также хотели бы обсудить расширение нашего контракта на поставки газа с тем, чтобы увеличить объемы, потому что нам, учитывая энергетический кризис, было бы выгодно увеличить объемы сейчас», — сказал министр. Он отметил, что Венгрии было бы очень выгодно увеличить объемы газовых поставок в рамках долгосрочного контракта.

Марина Совина
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