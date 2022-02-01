В России назвали главный смысл санкционных угроз Запада

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал главный смысл санкционных угроз Запада.

«Громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса. В этом их главный смысл», — отметил он.

Ранее Пушков заявил, что чудовищная истерия о «неминуемом вторжении» России на Украину была, чтобы создать политические условия для наращивания военного присутствия США в регионе, в том числе в Черное море.

30 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что представит расширенный пакет санкций против России, касающихся любой компании или частного лица, «к которым есть интерес в Кремле». Лондон также включит в списки российских олигархов, «причастных к поддержке режима», отметила она.