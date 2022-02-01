Российские десантники получат комплекс «Птицелов» в следующем году

Мобильные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Птицелов» в следующем году начнут поступать в подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Российские десантники получат машины на базе БМД-4М. Об этом сообщили в февральском номере журнала Министерства обороны России «Армейский сборник».

В материале И. Боровкова «ПВО для "крылатой пехоты"» отметили, что платформой для «Птицелова» стала БМД-4М. Это позволит десантировать перспективную систему ПВО. В основу вооружения машины ляжет боевая часть зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна». Также «Птицелов» получит комбинированную систему управления вооружением.

Радиолокационная станция новой системы даст возможность контролировать воздушное пространство в радиусе 16 километров. «Птицелов» сможет обмениваться информацией с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба». Система ПВО позволит бороться с вертолетами, самолетами, беспилотниками, крылатыми ракетами и реактивными снарядами.

Ранее стало известно, что ПЗРК «Верба» испытают на учениях «Союзная решимость — 2022». Военные отработают новую систему защиты от беспилотников.

В декабре начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил, что в 2022 году в войска поступят ЗРК «Гибка-С».