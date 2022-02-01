Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России начнут аннулировать ошибочные штрафы с камер для водителей

Генпрокуратура подготовит предложения об аннулировании ошибочных штрафов для водителей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Генпрокуратура России подготовит предложения об аннулировании ошибочных штрафов с камер для водителей по итогам проверки работы комплексов автоматической фиксации в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что во многих регионах камеры на дорогах по-прежнему иногда «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями». «Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной», — отметили в ведомстве.

Так, прокуроры Бурятии, Дагестана, Карелии, Краснодарского, Хабаровского краев, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областей обнаружили камеры, установленные "за пределами мест концентрации ДТП", рассказали в Генпрокуратуре.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что дрожные камеры фотовидеофиксации смогут в автоматическом режиме выписывать штрафы за опасное вождение. По информации издания, Росстандарт и МВД готовят новый ГОСТ, который будет утвержден в 2022 году. При этом основная сложность заключается в размытом определении «опасного вождения», поэтому до появления более четких формулировок штрафы автомобилистам приходить не будут.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия передала США письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности
Россиянин отдохнул в Мексике за полмиллиона рублей и назвал сумму сумасшедшей
Россиянам назвали способное избавить квартиру от насекомых растение
Четыре человека пострадали при выбросе газа на российском месторождении
Россиян рассмешил «утиный керлинг» на одном из прудов столицы
В Британии рассказали об упущенном Джонсоном важном разговоре с Путиным
Шведка из UFC снялась в бикини
127-килограммовая женщина похудела на 38 килограммов и раскрыла секрет успеха
Контактировавший с заразившейся COVID-19 Джонсон все равно поедет в Киев
В отношении Украины к нагнетанию ситуации в Донбассе увидели перемены
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter