Дорожным камерам разрешат фиксировать новые нарушения

Дорожные камеры фотовидеофиксации смогут в автоматическом режиме выписывать штрафы за опасное вождение. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Росстандарт и МВД готовят новый ГОСТ, который будет утвержден в 2022 году. При этом основная сложность заключается в размытом определении «опасного вождения», поэтому до появления более четких формулировок штрафы автомобилистам приходить не будут.

Также новый ГОСТ возвращает такое понятие как превышение средней скорости движения. В 2021 году термин был упразднен: россияне нередко жаловались, что такой штраф незаконен, поскольку правила дорожного движения не содержат понятия «средняя скорость». Новый же стандарт призван уточнить условия вынесения штрафов за такое правонарушение.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что в России появится новый штраф для водителей за опасное вождение. Он составит 3000 рублей. «Хамское поведение на дорогах, или опасная езда, может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — сказала сенатор.

По ее словам, речь идет о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах, которые носят системный характер. Ожидается, что в случае принятия нового КоАП лихачей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение плюс штрафом за опасную езду.