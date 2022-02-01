Спикер нижней палаты парламента Казахстана попросил об отставке

Спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин подал прошение об отставке с занимаемого поста. Об этом сообщает KazTAG в Telegram-канале.

По данным издания, Центральная избирательна комиссия (ЦИК) республики передала вакантный мандат депутата нижней палаты парламента Казахстана главе Администрации президента Ерлану Кошанову.

Ранее сообщалось, что правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») внесла изменения в состав бюро политического совета. В состав бюро политсовета вошли девять человек, среди которых президент Казахстана, председатель партии Касым-Жомарт Токаев, председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев, депутат нижней палаты парламента Ерлан Саиров, депутат верхней палаты парламента Ляззат Калтаева и председатель правления АО «Республиканская газета "Егемен Казакстан"» Дархан Кыдырали.

В январе первый президент Нурсултан Назарбаев прокомментировал новое десятилетие независимости республики. По его словам, Казахстан вступил в период глобальной трансформации, требующей ответственных решений. По решению съезда он передал полномочия руководителя правящей партии действующему президенту республики Касыму-Жомарту Токаеву.