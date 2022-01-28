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Назарбаев прокомментировал перемены в Казахстане

Назарбаев назвал новое десятилетие временем сложных решений и глобальной трансформации
Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. Фото: Global Look Press

Казахстан вступил в период глобальной трансформации, требующей ответственных решений. Так новое десятилетие независимости республики прокомментировал ее первый президент Нурсултан Назарбаев, сообщается на официальном сайте бывшего главы казахстанского государства.

«Великие цели достигаются в условиях консолидации общества, а также мира, стабильности и согласия в государстве. 30-летний опыт нашей независимости наглядно подтверждает этот факт. Сегодня мы вступили в четвертое десятилетие своей независимости. Это время глобальных трансформаций, сложных и ответственных решений», — заявил Назарбаев на внеочередном съезде правящей в Казахстане партии «Нур Отан».

По решению съезда он передал полномочия руководителя правящей партии действующему президенту республики Касыму-Жомарту Токаеву. Ранее Токаев также занял и другие посты Назарбаева, в частности, он возглавил Совет безопасности республики. Должности потеряли и родственники бывшего лидера страны.

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После передачи позиции руководителя партии, Токаев выступил с программой обновления ее состава и поставил на голосование несколько вопросов. По итогам съезда политический совет партии обновился более, чем наполовину, а доля представителей сферы образования, НКО и СМИ в нем выросла в два раза.

Кроме того, Токаев обратил внимание на бизнесменов, не желающих участвовать в пожертвованиях в созданный им фонд «Народу Казахстана». Он анонсировал скорое законодательное регулирование таких взносов в Казахстане.

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Дмитрий Настасьев
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