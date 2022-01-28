Токаев захотел принять меры против отказавшихся от пожертвований бизнесменов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал бизнесменов, отказавшихся принять участие в наполнении фонда «Народу Казахстана». Об этом сообщает Telegram-канал Orda.

Выступая на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан», глава государства выразил благодарность предпринимателям, которые проявили гражданскую ответственность в отношении нуждающихся граждан, сделав пожертвование в фонд. Он также упомянул и тех, кто не поддержал проект, и пригрозил принять против них соответствующие меры. «Некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже ее олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной главой государства. Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение?» — задался вопросом Токаев.

Президент напомнил, что у него, как у главы государства, есть полномочия для ответа на этот вопрос. И некоторые меры в части законодательства он уже подготовил. «Со своей стороны, планирую выпустить специальный указ, регламентирующий процесс благотворительности со стороны крупного бизнеса», — заявил он.

Впервые Токаев заговорил о ситуации олигополии в обществе во время встречи с бизнес-элитой республики. По мнению главы казахстанского государства, в республике сложилась опасная ситуация, когда ключевые предприятия страны сосредоточены в руках необразованных людей, а подготовленные и амбициозные люди не могут пробиться даже к кредитным ресурсам. Это порождает неверие в справедливость в обществе, и с такими явлениями необходимо бороться, уверен президент.

К бизнесменам Токаев в очередной раз обратился после его избрания лидером правящей партии республики «Нур Отан». На этом посту он сменил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Токаев уже рассказал, что собрался существенно обновить состав партии и сделать ее двигателем перемен в обществе.