Правящая партия Казахстана изменила состав бюро политсовета

Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») внесла изменения в состав бюро политического совета. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Постановлением политического совета партии (согласно пункту 9.4 устава) был утвержден новый состав бюро политического совета партии "Нур Отан"», — говорится в сообщении.

В состав бюро политсовета вошли девять человек, среди которых президент Казахстана, председатель партии Касым-Жомарт Токаев, председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев и руководитель администрации президента Казахстана Ерлан Кошанов. Также в бюро вошли депутат нижней палаты парламента Ерлан Саиров, депутат верхней палаты парламента Ляззат Калтаева и председатель правления АО «Республиканская газета Егемен Казакстан"» Дархан Кыдырали.

Ранее в январе первый президент Нурсултан Назарбаев прокомментировал новое десятилетие независимости республики. По его словам, Казахстан вступил в период глобальной трансформации, требующей ответственных решений. По решению съезда он передал полномочия руководителя правящей партии действующему президенту республики Касыму-Жомарту Токаеву.

