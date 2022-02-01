Постпред США при ООН назвала перепалку с Небензей «абсолютным успехом»

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд назвала острый спор с представителем России Василием Небензей на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине «абсолютным успехом». Об этом сообщает ТАСС.

Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских Линда Томас-Гринфилд постоянный представитель США при ООН

Ранее стало известно, что на заседании Совета Безопасности разгорелась острейшая перепалка между постпредами России и США Небензей и Гринфилд.

Издание The Washington Post сообщило, что замечание Гринфилд, в котором она заявила о попытках России безо всяких оснований выставить Украину и западные страны агрессорами, чтобы получить предлог для нападения, вызвало горячую реакцию Небензи. В ответ российский представитель обвинил Вашингтон в намеренных провокациях, которые способствуют эскалации ситуации в регионе.

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Словесная конфронтация между представителями России и США, как отмечает The Washington Post, «изобиловала историческими отсылками, относящимися к концу Второй мировой войны, накопившимся обидам времен холодной войны и последовавшим за ней двум десятилетиям хрупкого мира».

Небензя также обвинил США в том, что благодаря их усилиям Украиной теперь управляют «нацисты». По словам постпреда России, Запад продолжает попытки сделать «героями тех людей, которые сражались на стороне Гитлера». При этом и Небензя, и Гринфилд сообщили о намерении их стран разрешить накопившиеся противоречия дипломатическим путем.

Небензя покинул заседание Совбеза

В один момент Василий Небензя покинул заседание. Сразу же после его ухода начал выступать представитель Украины Сергей Кислица. Вернувшись, российский дипломат извинился и попросил не считать свои действия демаршем. Небензя заявил, что ему пришлось на время отойти, так как у него была запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Украинский МИД осудил выход постоянного представителя России из зала во время заседания Совбеза ООН по Украине. В министерстве поведение Небензи расценили как пренебрежение к институту международных отношений. Также в МИД сообщили, что подавляющее большинство членов Совбеза выразили свою поддержку Украине и призвали Россию прекратить наращивать напряжение.

«Мы достигли апогея конфронтации»

Комментируя случившееся на заседании Совбеза, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил «Ленте.ру», что острый спор между Небензей и Гринфилд абсолютно укладывается в логику нынешнего состояния российско-американских отношений.

«Сегодня мы достигли определенного апогея этой конфронтации, по крайней мере того периода конфронтации, который длится уже восемь лет», — сказал Суслов. Эксперт отметил, что подобная риторика в дискуссиях между представителями США и России не является беспрецедентной.

«Аналогичные и еще даже более острые перепалки между Россией и США в Совете Безопасности ООН случались и ранее, с началом украинского кризиса и дальнейшей эволюцией украинского кризиса», — напомнил Дмитрий Суслов. Он также заметил, что представители и России, и США используют Совбез ООН как площадку для собственного пиара.

«Сейчас мы находимся в ситуации новой холодной войны. (...) Совет Безопасности становится в том числе инструментом конфронтационной политики. И это, конечно же, негативно сказывается на его работе, но это абсолютно неизбежно», — заключил эксперт.