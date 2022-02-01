Стало известно об острейшей перепалке России и США на заседании Совбеза ООН

Словесная перепалка, которая разгорелась между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности организации, стала острейшей за последние годы. Об этом пишет The Washington Post.

Как стало известно изданию, особенно резкую реакцию со стороны Небензи вызвало замечание американского постпреда о том, что Россия, не имея каких-либо фактических оснований, пытается выставить Украину и страны Запада как агрессоров и таким образом сфабриковать предлог для вторжения в соседнюю страну. В ответ российский представитель обвинил Вашингтон в намеренных провокациях, которые способствуют эскалации ситуации в регионе, и лживых заявлениях относительно планов Москвы по вторжению.

«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — посетовал Небензя. Он также обвинил США в том, что благодаря их усилиям Украиной теперь управляют «нацисты», при этом Запад продолжает пытаться сделать «героями тех людей, которые сражались на стороне Гитлера».

В целом, отмечает The Washington Post, словесная конфронтация между представителями России и США «изобиловала историческими отсылками, относящимися к концу Второй мировой войны, накопившимся обидам времен холодной войны и последовавшим за ней двум десятилетиям хрупкого мира». В итоге, несмотря на то, что обе стороны заявили, что намерены разрешить конфликт дипломатическим путем, пока ни одна из них не продемонстрировала готовность пойти на уступки.

Ранее ТАСС сообщил, что Небензя покинул заседание Совбеза ООН по Украине перед выступлением представителя этой страны Сергея Кислицы. Отмечалось, что это было связано с тем, что у постпреда была запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.