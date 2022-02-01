Гинцбург назвал возможную форму вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал возможную форму вакцины от коронавируса для детей младше пяти лет. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает «Интерфакс».

По его словам, скорее всего, это будет интраназальная форма вакцины от COVID-19 «Спутник V» — в виде спрея для носа. В то же время, окончательное решение выносить пока рано, отметил Гинцбург. Ученый отметил, что сначала нужно дождаться окончания испытаний назальной формы на взрослых.

Ранее он также сообщал, что благодаря использованию назальной формы вакцины интервал для повторной вакцинации может быть увеличен до года, поскольку она будет создавать барьер, усиливающий защиту организма.

В конце января глава центра имени Гамалеи сообщал, что в России полную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 10 тысяч подростков.