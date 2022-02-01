Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Гинцбург назвал возможную форму вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет

Гинцбург: для вакцинации детей до 5 лет от коронавируса может применяться назальный спрей

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал возможную форму вакцины от коронавируса для детей младше пяти лет. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме:
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
Вчера
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
27 января

По его словам, скорее всего, это будет интраназальная форма вакцины от COVID-19 «Спутник V» — в виде спрея для носа. В то же время, окончательное решение выносить пока рано, отметил Гинцбург. Ученый отметил, что сначала нужно дождаться окончания испытаний назальной формы на взрослых.

Ранее он также сообщал, что благодаря использованию назальной формы вакцины интервал для повторной вакцинации может быть увеличен до года, поскольку она будет создавать барьер, усиливающий защиту организма.

В конце января глава центра имени Гамалеи сообщал, что в России полную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 10 тысяч подростков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Штамм коронавируса «стелс-омикрон» оказался заразнее обычного омикрона
Опубликованы уникальные снимки Ельцина 70-х годов
Россиянам позволят проверять жилье на аварийность перед покупкой
Орнелла Мути заявила о желании стать гражданкой России
Звезда YouTube Джейк Пол обвинил Нурмагомедова во лжи
Девочка бросила в море послание в бутылке и получила ответ через 25 лет
Привлекательная тиктокерша смыла макияж и осталась полной бородатой девушкой
В России произошел всплеск продаж туристических путевок за рубеж
Москвичам пообещали аномальную температуру в феврале
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях Союзного государства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter