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Оперативники МВД задержали в ресторане на Рублевке главного вора в законе Урала

«Прайм Крайм»: в ресторане на Рублевке полиция задержала вора в законе Гию Свердловского
Вор в законе Георгий Акоев (Гия Свердловский)

Вор в законе Георгий Акоев (Гия Свердловский). Фото: ИА «Прайм Крайм»

Вор в законе Георгий Акоев, известный в криминальных кругах, как Гия Свердловский, задержан сотрудниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

48-летнего криминального авторитета задержали накануне в ресторане «Дворянское гнездо» на Рублевском шоссе в Подмосковье. Как отмечает ИА, поскольку Гия Свердловский на данный момент является главным вором в законе Урала, он необходим региональным силовикам для удержания усложнившейся криминогенной ситуации под контролем.

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Поэтому вся операция по его задержанию на Рублевке носила сугубо профилактический характер. Свой воровской титул Гия Свердловский — уроженец Тбилиси и езид по национальности — получил в 2008 году благодаря родству с лидером преступного мира России Асланом Усояном (Дед Хасан).

Сам Дед Хасан взял под контроль преступный мир региона еще в конце 80-х годов, а Гия Свердловский благодаря своему покровителю занял видное место среди криминала Екатеринбурга. Впрочем, по данным «Прайм Крайм», сегодня авторитет задержанного не выше чем у тех воров в законе, которые лишены титула.

25 января сообщалось, что в Минске суд приговорил вора в законе Павла Алексеевича (Паштет) и его сторонников к реальным срокам лишения свободы за избиение представителя клана главного вора в законе Белоруссии Александра Кушнерова (Саша Кушнер).

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Владимир Шарапов
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