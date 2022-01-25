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Вора в законе Паштета посадили за избиение сторонника главного белорусского вора

В Минске суд приговорил вора в законе Паштета к трем годам колонии

Кадр: ПРАЙМ КРАЙМ / YouTube

В Минске суд приговорил вора в законе Павла Алексеевича, известного в криминальных кругах как Паштет, и его сторонников к срокам за избиение представителя клана главного вора в законе Белоруссии Александра Кушнерова (Саша Кушнер). Об этом сообщает МВД республики в своем Telegram-канале.

Законника приговорили к трем годам колонии за организацию нападения, а исполнителей — к двум годам колонии за хулиганство.

Инцидент произошел в конце августа. Банда Паштета избила 40-летнего мужчину, состоящего в клане другого вора в законе Кушнера. В МВД произошедшее расценили как попытку передела сфер влияния криминальным кругом.

30 сентября сообщалось, что Алексеевича задержали, было возбуждено уголовное дело.

Вор в законе Паштет был коронован 10 декабря 2012 года, после того как отбыл срок в Могилеве. В январе 2013 года его с кокаином задержали сотрудники МВД России в Одинцовском районе. Законника отправили в СИЗО Зеленограда, где его отказались признать воры в законе Пичуга, Воскрес, Циркач и другие. Позднее его авторитет подтвердили законники Таро, Мераб Сухумский и Неделя.

Дальнейшие конфликты за право называться вором в законе у Паштета были в Белоруссии.

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Мария Рубникович
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