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Великобритания поставила Украине тысячи противотанковых ракет

Зеленский: Великобритания доставила на Украину тысячи современных противотанковых ракет

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания поставила Киеву тысячи современных противотанковых ракет. Главу государства цитирует ТАСС.

На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Зеленский заявил, что груз на Украину доставили транспортные самолеты британских ВВС.

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Ранее издание The Drive сообщало, что Великобритания на военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster III доставила на Украину сотни переносных противотанковых управляемых ракет Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) для сдерживания «будущей российской агрессии».

Во вторник, 1 февраля, Борис Джонсон прибыл с рабочим визитом в Киев. Британский премьер обсудит с украинской стороной вопросы безопасности, а также военно-техническое сотрудничество двух стран.

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Алиса Реброва
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