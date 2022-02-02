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В России нашли замену строителям

Прорабов, маляров и штукатуров на стройках заменят роботы в перспективе 5-10 лет

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Роботы в перспективе пяти-десяти лет смогут заменить на российских стройках прорабов, маляров и штукатуров, заявил РИА Новости руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера фонда «Сколково» Павел Кривозубов.

Как отметил эксперт, массовая автоматизация сильно изменит строительную отрасль, при этом ряду рабочих в конечном счете найдут замену в виде андроидов и систем искусственного интеллекта. Так, система машинного зрения станет альтернативой прорабам — она будет следить за выполнением работ и контролировать сотрудников на объекте.

Функции маляров и штукатуров, отчасти архитекторов тоже смогут выполнять роботы, добавил Кривозубов. Кроме того, сильно облегчат жизнь строителям летающие дроны-грузоподъемники, предположил он. «Но полностью человек со стройки не исчезнет, <...> возникнут новые профессии: оператор дрона, оператор мобильного робота», — заключил специалист.

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Нина Ташевская
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