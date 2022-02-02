В России нашли замену строителям

Роботы в перспективе пяти-десяти лет смогут заменить на российских стройках прорабов, маляров и штукатуров, заявил РИА Новости руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера фонда «Сколково» Павел Кривозубов.

Как отметил эксперт, массовая автоматизация сильно изменит строительную отрасль, при этом ряду рабочих в конечном счете найдут замену в виде андроидов и систем искусственного интеллекта. Так, система машинного зрения станет альтернативой прорабам — она будет следить за выполнением работ и контролировать сотрудников на объекте.

Функции маляров и штукатуров, отчасти архитекторов тоже смогут выполнять роботы, добавил Кривозубов. Кроме того, сильно облегчат жизнь строителям летающие дроны-грузоподъемники, предположил он. «Но полностью человек со стройки не исчезнет, <...> возникнут новые профессии: оператор дрона, оператор мобильного робота», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что на предприятии «Норникеля» начал работу первый высокоточный робот-сварщик. Это сделало Норильск самой северной точкой России, где внедрена роботизированная сварка.